E34 afgesloten voor afbraak oude brug in Waaslandhaven-Oost

Tijdens het weekend van 19 tot 22 februari wordt de E34 in Waaslandhaven-Oost volledig afgesloten. Rinkoniên – het aannemersconsortium dat de Oosterweelwerken op Linkeroever uitvoert – breekt dan de oude brug boven de snelweg af. Om de hinder beperkt te houden, gebeurt dat tijdens het weekend.



De oude brug gaat woensdagnacht 17 februari uit dienst. Vanaf donderdagochtend 18 februari rij je hier de snelweg richting Antwerpen op via het nieuwe complex Waaslandhaven-Oost. Hiermee gaat de eerste aansluiting van dit gloednieuwe complex in gebruik. Later dit jaar volgen de afrit richting Antwerpen en de op- en afrit richting Zelzate. De finale oplevering van Waaslandhaven-Oost in het voorjaar van 2022 zit daarmee op schema.

Verkeerssituatie tijdens de afbraak van de oude brug

Het sloopwerk start vrijdagavond 19 februari. Om 22.30 uur gaat de E34 in beide richtingen dicht.

Verkeer dat komt vanuit Antwerpen moet de snelweg verlaten in Waaslandhaven-Oost en rijdt via Keetberglaan en Steenlandlaan naar Waaslandhaven-Zuid waar het zijn weg richting Zelzate kan verderzetten.

Verkeer vanuit Zelzate verlaat de snelweg via de in aanbouw zijnde afrit Waaslandhaven-Oost om vervolgens via de nieuwe oprit van het complex de snelweg terug op te rijden.

Uiterlijk om 5 uur, dus voor de maandagochtendspits, gaat de snelweg weer open.

Lantis - de bouwheer van de Oosterweelverbinding - raadt weggebruikers aan om tijdens het afbraakweekend de ruime omgeving te vermijden en zoveel mogelijk te kiezen voor een route via Kennedytunnel en E17 of via Liefkenshoektunnel

Ingrijpende werken voor verbeterde bereikbaarheid van Waaslandhaven

De Oosterweelwerken aan Waaslandhaven-Oost gingen op 2 augustus 2019 van start. Het bestaande halve op- en afrittencomplex wordt er vervangen door een nieuw volwaardig complex dat de veiligheid en vlotte doorstroming voor alle weggebruikers aanzienlijk zal verbeteren.

Het nieuwe complex Waaslandhaven-Oost heeft de vorm van een kluifrotonde: twee rotondes – één langs elke kant van de E34 – die met elkaar verbonden worden via twee evenwijdige bruggen over de snelweg. Er wordt voor deze inrichting gekozen omdat er niet minder dan 7 wegen aansluiten op het kruispunt.

Op de noordelijke rotonde sluit de Canadastraat, Keetberglaan en de op- en afrit richting Zelzate aan.

Op de zuidelijke rotonde komt de aansluiting met de nieuwe verbindingsweg en de op- en afrit richting Antwerpen.

Fietsers zullen via een nieuwe fietstunnel onder het kruispunt doorrijden wat een vlotte en veilige doorstroming op de rotondes garandeert.