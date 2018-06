Het aantal verkeersdoden en zwaargewonden piekt in de stad Antwerpen. Vorig jaar kwamen 12 voetgangers en fietsers om het leven in het Antwerpse verkeer. 2 autobestuurders verongelukten én een bromfietser liet het leven. Volgens het stadsbestuur is die stijging te wijten aan het groeiend aantal zwakke weggebruikers in de stad.