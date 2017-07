E34 volgend weekend afgesloten

De E34 richting Antwerpen zal tijdens het weekend van 8 juli tijdelijk volledig worden afgesloten voor de asfaltering van het wegdek. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

"De vernieuwing van de snelweg zit op schema en het einde van de werkzaamheden is na bijna 4 maanden werken in zicht", klinkt het. "Na dit weekend zijn de werken op de E34 volledig klaar en is er geen hinder meer voor het verkeer." Het AWV merkt wel op dat bij regenweer de kans bestaat dat de planning nog wordt gewijzigd. De voorbije maanden vernieuwde het Agentschap negen kilometer wegdek van de E34 tussen Lille en Turnhout in beide richtingen. Volgens het AWV is dat "het langste deel tot nu toe in het meerjarenproject dat de volledige vernieuwing van de E34 omvat vanaf Ranst tot aan de Nederlandse grens".

Momenteel legt de aannemer de laatste hand aan het nieuwe wegdek richting Nederland. Die rijrichting wordt in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw volledig opengesteld. In die nacht moet het verkeer in beide richtingen over één rijstrook: vanaf 19 uur voor het verkeer richting Antwerpen en vanaf 20 uur voor het verkeer richting Nederland. Zo kan de signalisatie worden aangepast en kunnen de doorsteken in de middenberm opnieuw dicht. Behalve in de nacht van 4 op 5 juli rijdt het verkeer richting Antwerpen nog tot vrijdagavond over twee versmalde rijstroken.

Vrijdagavond om 20 uur wordt de snelweg in de richting van Antwerpen volledig afgesloten. De snelweg blijft gesloten ten laatste tot maandagochtend om 5 uur. Het doorgaand verkeer verlaat de snelweg aan de afrit Turnhout-Centrum en wordt via de N19g naar de E313 geleid. Lokaal verkeer kan voort via de Ring van Turnhout (R13). Het AWV waarschuwt er wel nog voor dat asfalteringswerken steeds erg weersgevoelig zijn. Regenweer kan dus leiden tot een wijziging van de huidige planning.