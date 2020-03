Easyfairs zet haar eventlocaties ter beschikking van de overheid

Easyfairs, het Belgisch bedrijf dat meer dan 200 beurzen, congressen en evenementen organiseert in 14 verschillende landen en dat 10 eventlocaties uitbaat in België, Nederland en Zweden, heeft beslist om actief mee te werken aan de strijd tegen het coronavirus.

Easyfairs zal haar hallen ter beschikking stellen van de lokale en nationale overheden die betrokken zijn in de strijd tegen de verdere verspreiding van Covid-19. De evolutie van Covid-19 en de snelheid van de ingrijpende maatregelen die de overheden nemen om de verdere verspreiding tegen te gaan hebben een verregaande impact, direct of indirect, op de gehele bevolking en op alle economische sectoren. De sector van beurzen en events is in het bijzonder getroffen aangezien alle evenementen die de komende weken gepland waren in zo goed als alle landen zijn uitgesteld.

Easyfairs, die wereldwijd meer dan 200 evenementen organiseert, is eveneens eigenaar of uitbater van 10 eventlocaties in Europa. Gezien de huidige situatie zijn deze logischerwijze niet bezet. Aangezien Easyfairs haar steentje wil bijdragen aan de collectieve maatregelen tegen het coronavirus, heeft het bedrijf aan de Belgische, Nederlandse en Zweedse overheden voorgesteld om haar hallen gratis ter beschikking te stellen in functie van hun noden. Het gaat onder meer om Antwerp Expo aan de Jan Van Rijswijcklaan.