Lovende reacties op de nieuwe Vlaamse film All of us. De prent met Maaike Neuville in de hoofdrol ging gisteravond in première in Kinepolis Antwerpen. Neuville speelt in All of us de rol van huisvrouw Cathy die nog maar enkele maanden te leven heeft. Ze komt terecht in een zelfhulpgroep die geleid wordt door een therapeute, gespeeld door Barbara Sarafian, die in volle midlifecrisis zit. Cathy beslist om haar familie niet in te lichten over haar toestand, maar heeft een plan. Bekend Vlaanderen reageerde na afloop diep ontroerd. Neuville was zelf geraakt door het resultaat en heeft op de set ook wat bijgeleerd.