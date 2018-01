Echt Antwaarps Teater verhuist na 32 jaar

Het echt Antwaarps teater verlaat na 32 jaar zijn huidige vestiging en keert terug naar het 'geboortehuis', de Arenbergschouwburg in de Arenbergstraat.

Het Echt Antwaarps Teater verlaat het pand in juni 2019. Tot die datum blijft het gezelschap wel voorstellingen brengen in het eigen huis op nummer 10 in de Arenbergstraat. Daarna krijgt het pand een andere bestemming. Morgen geeft oprichter Ruud De Ridder, zaakvoerder en bezieler van het echt Antwaarps teater meer uitleg geven over de geplande verhuis. Vanaf 2020 zal het gezelschap regelmatig in de Arenbergschouwburg te zien zijn.

