Echte heldendaad: man redt vrouw uit de Schelde

De Vlaamse regering zal vrijdag op het Overlegcomité pleiten voor een uniform sluitingsuur voor de horeca. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Ilse Malfroot (Vlaams Belang) en Kurt Varyckeghem (CD&V). Het pleidooi voor een gelijk sluitingsuur kreeg woensdag brede steun in het Vlaamse halfrond. Op het vorige Overlegcomité werd afgesproken dat de horeca onder bepaalde voorwaarden vanaf 9 juni ook binnen de deuren mag openen. Er is daarbij wel een verschil in sluitingsuur. Terwijl de terrassen open mogen blijven tot 23.30 uur, moeten de binnenruimtes om 22 uur sluiten. Op dat verschil in sluitingsuur is de laatste tijd meer en meer kritiek gekomen. 'De regel is pure Kafka', zegt Vlaams Belang-politica Ilse Malfroot. 'De horeca-uitbaters zonder terras zijn gewoon de dupe.' De Vlaamse regering dringt al langer aan op een uniform sluitingsuur. 'We hebben dat al gevraagd op het vorige Overlegcomité en we zullen aanstaande vrijdag consequent zijn in die houding. Een gelijk sluitingsuur zou beter zijn', aldus minister Crevits. Dat uniforme sluitingsuur zou dan op 23.30 uur komen te liggen. Naast het sluitingsuur wil de Vlaamse regering ook opnieuw de discussie over het plexiglas in de horeca aangaan. Woensdagnamiddag om 17 uur vergadert premier Alexander De Croo met de verschillende ministers-presidenten om het Overlegcomité van vrijdag voor te bereiden.