Nieuws 'Echte' opendeur Academie: "Het is anders dan online"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Veel scholen en universiteiten houden dit weekend opendeurdagen. En dat is toch wel bijzonder want de afgelopen 2 jaar kon dat niet door corona. Toen moest je je nieuwe school of universiteit online keuren en kiezen. Dan is een echt bezoek natuurlijk veel plezanter en interessanter.