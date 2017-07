Eco-jeugdbeweging wil dat Antwerp Airport gesloten wordt

De jeugdbeweging Jeugdbond voor Natuur en Milieu wil vanavond actievoeren aan de luchthaven van Deurne. Ze zien de luchthaven liever gesloten en willen uitbeelden welke "gigantische mogelijkheden" zij als alternatief zien.

JNM houdt dit jaar in Vremde - in het verlengde van de startbaan van Deurne - haar zomercongres, met als thema "ruimtelijke (wan)ordening". In verband daarmee plannen de leden een ludieke actie aan de luchthaven van Deurne. De bond vindt de luchthaven "compleet overbodig" en wijst op het kostenplaatje ervan: "De luchthaven is al jaren verlieslatend. Ondanks de goednieuwsshow en de vele publiciteitsuitgaven slaagt men er niet in de negatieve trend om te keren", zegt congresorganisator Stien Boeye.

"Niet echt verbazingwekkend, want de nationale luchthaven ligt op nauwelijks 35 kilometer van Deurne en met de trein sta je vanuit Antwerpen in slechts 26 minuten in Zaventem." JNM ziet dan ook liever een andere invulling: "Er is onder meer ruimte voor een groot park, recreatie, scholen en woonuitbreiding", volgens Boeye.

Het jobverlies zal door nieuwe activiteiten op de huidige luchthavengrond ruimschoots gecompenseerd worden, voglens de actievoerders. Ze vinden ook dat Europa om milieuredenen korteafstandsvluchten moet inperken en meer moet inzetten op internationaal treinverkeer.