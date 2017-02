Ecokot moet weg aan het Moorkensplein

De laatste uren van het Ecokot zijn geteld. Het buurthuis aan het Moorkensplein dat in het teken stond van ecologie moet weg uit het gebouw waar ze nu huizen.

Dat komt omdat de huurovereenkomst afloopt en het pand wordt gerenoveerd. De bezielers achter het Ecokot zijn wel op zoek naar een nieuwe locatie. In het Ecokot konden mensen goedkope kleding, huishoudspullen en maaltijden kopen. Wie er nog wil langsgaan, moet snel zijn; Vanmiddag is er een graaidag, waarbij alle spullen wegmoeten en morgen is er een laatste feestje. Meer hierover in ons avondnieuws.