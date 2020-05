“Economisch beleid moet ook jongeren bereiken”

Hamsteren, deflatie, dalende olieprijzen, technische werkloosheid: in coronatijden zijn deze economische begrippen vaste prik in de media, maar veel jongeren liggen er niet wakker van. “Jammer, want het is geen ver-van-mijn-bedshow”, zegt Christine Schauw (UAntwerpen). Haar oplossing? Boeiende kennisclips inblikken.

De coronasituatie brengt heel wat uitdagingen voor de overheid met zich mee. In de eerste plaats moet de crisis op gezondheidsvlak worden aangepakt, maar uiteraard moet er ook een adequaat economisch beleid gevoerd worden om zo de financiële gevolgen voor ons land en haar inwoners zo klein mogelijk te maken. Maar die fiscale en monetaire maatregelen worden door jongeren te vaak gezien als een ver-van-mijn-bedshow.

“We merkten dat onze studenten zichzelf vooral informeerden over de gezondheidscrisis en de maatregelen waarmee ze in hun dagdagelijkse leven geconfronteerd worden”, vertelt Christine Schauw. Zij is sociaaleconomisch wetenschapster van opleiding en assistente macro-economie aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie op UAntwerpen. “Denk aan het sluiten van de cafés en de universiteitsbibliotheek. Zeker bij onze universiteitsstudenten die economie volgen, vond ik dat toch jammer.”

Deflatie toch geen goed plan

Schauw bleef niet bij de pakken zitten. Ze nam vanuit haar kot een reeks video’s op. Daarin gaat het over het monetaire en fiscale beleid van de nationale en Europese regeringen en de centrale banken. Christine: “Ik leg bijvoorbeeld uit dat een periode van deflatie, waarin producten goedkoper worden, geen goede evolutie zou zijn. Intuïtief zouden veel mensen er misschien net wel voorstander van zijn.”

De kennisclips, die te bekijken zijn op YouTube en op Instagram, zijn verplichte kost voor de studenten die het vak Macro-economie volgen. Zij zullen op het examen minstens één vraag voorgeschoteld krijgen waaruit zal moeten blijken of ze de actuele toepassingen uit de video’s hebben begrepen. “De cursus draait rond concepten als inflatie, en rond het fiscaal en monetair beleid. Coronagevolgen zoals hamstergedrag, dalende olieprijzen en tijdelijke werkloosheid kunnen in die context sowieso niet onbesproken blijven.”

Maar de video’s zijn ook geschikt voor jongeren die (nog) geen grote economische bagage hebben. Ook de komende maanden blijft Christine Schauw de actualiteit op de voet volgen om die van thuis uit naar kennisclips te vertalen.

Fiscaal en monetair beleid tijdens de coronacrisis: https://youtu.be/FzDo4FJV5BE

Inflatie of deflatie in coronatijden: https://youtu.be/PZh5RRACyA0

Op Instagram: https://www.instagram.com/p/CAKLz4Nn2ud/

(bericht en foto UAntwerpen)