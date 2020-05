Economische Inspectie neemt 17.000 mondmaskers in beslag

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden en heel wat bedrijven weer aan de slag gaan, zal de nood aan kinderopvang toenemen. De stad Antwerpen heeft donderdag beslist dat ze mee de noodopvang gaat organiseren voor scholen die dat niet of onvoldoende zelf kunnen voorzien. Het bedrijfsleven wordt vanaf maandag 4 mei stilaan hervat. Een week later komt er wellicht een verdere versoepeling, waarbij in principe alle winkels weer open kunnen gaan. Vanaf maandag 18 mei zouden de lessen in de scholen zeer geleidelijk kunnen heropstarten. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan. 'Gezien de herstart van het economische leven voorafgaat aan de geleidelijke heropstart van de lessen, zal de nood aan opvang van schoolgaande kinderen wellicht toenemen. Ook het combineren van noodopvang, preteaching en fysiek lesgeven is voor veel scholen niet evident op het vlak van personeelsinzet én het voorzien van voldoende ruimte in functie van social distancing', zegt Antwerps schepen voor Onderwijs Jinnih Beels. Daarom besliste het college donderdag om de scholen - daar waar nodig - maximaal te ontlasten en de noodopvang als stad te organiseren. 'In de komende dagen wordt door elk onderwijsnet in kaart gebracht welke opvangnood er in hun scholen is. Daarna kunnen we bekijken waar we eventuele extra opvang moeten voorzien. Ouders worden hierover desgevallend via hun school geïnformeerd.' De stad Antwerpen zal dus een regisserende rol opnemen voor de noodopvang in scholen daar waar scholen de noodopvang niet of onvoldoende zelf kunnen voorzien. In overleg met de inrichtende machten zal de nodige ondersteuning worden gegeven om deze noodopvang te organiseren, zowel qua locaties als personeel. De kinderopvang blijft zoals voorheen geopend. Baby's en peuters van werkende ouders kunnen daar steeds terecht.