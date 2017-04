Eddy Wauters struikelblok voor licentie Antwerp?

De vordering van voormalig Antwerp-voorzitter Eddy Wauters vormt dan misschien toch nog een probleem voor de licentie van voetbalclub Antwerp. Want Wauters moet nog geld krijgen van Antwerp. 1,1 miljoen euro namelijk. En daarom zal Wauters zelf ook aanwezig zijn op de zitting van het BAS volgende week.

5 miljoen euro heeft hij al gekregen Eddy Wauters. Maar de rest wil hij ook zo snel mogelijk ontvangen. Omdat het om een bondsschuld gaat, zou het een probleem kunnen zijn voor de licentie als dat bedrag niet betaald wordt. Bij Antwerp zeggen ze dat Wauters zelf verhinderd heeft om dat geld te laten overschrijven. Want het bedrag is wel degelijk beschikbaar. Volgens de club is de weigering van Wauters een bewijs dat het geld voor hem niet het belangrijkste is. De advocaat van Wauters ontkent dit. Antwerp is er van overtuigd dat Wauters geen bedreiging is voor het behalen van de licentie.