Eddy Wauters vecht licentie Antwerp opnieuw aan

Eddy Wauters ligt nog altijd op ramkoers met voetbalclub Antwerp.

Wauters was meer dan 40 jaar aan de macht bij Antwerp, maar nu stelt hij opnieuw de licentie van The Great Old in vraag. Wauters kan nog altijd niet aan het geld dat de club hem nog verschuldigd was, ruim 5 miljoen euro. Hij stelt nu zowel Antwerp als de voetbalbond in gebreke. Of er ook gevolgen zijn voor de licentie van Antwerp, is nog maar de vraag. Want vorig jaar was de licentiecommissie van oordeel dat alles tussen Antwerp en Wauters geregeld was. En of er nu nieuwe elementen zijn, is onduidelijk.