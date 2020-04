Edegem duidt Kaffée Allée aan als uitbater zomerbar 2020 in Fort 5

De gemeente Edegem duidt opnieuw Kaffée Allée aan voor de tijdelijke uitbating van een zomerbar in Fort 5. Schepen voor vrije tijd Koen Michiels: “Dit jaar zal de zomerbar neerstrijken ter hoogte van Hangar 39. Met Kaffée Allée kiezen we opnieuw voor laagdrempeligheid, een gemoedelijke sfeer en respect voor de groene omgeving.”

“Na de evaluatie hebben we beslist om de zomerbar niet opnieuw te organiseren in Hangar 23, de hangar van de bioklas diep in het Fort 5. Afgelopen zomer bleek het toch vaak moeilijk om de activiteiten te rijmen met de Europees beschermde vleermuizenpopulatie in het fort”, vertelt schepen Michiels. “De nieuwe locatie wordt Hangar 39, waar meer mogelijkheden zijn voor de concessiehouder. Die hangar is ook bekend als uitvalsbasis van het Palingfestival en Levensloop in het najaar.”

Het inhoudelijke concept van Kaffée Allée kon de jury overtuigen omdat het sterk inzet op lokale binding, vertelt burgemeester Koen Metsu: “Kaffée Allée zet tal van samenwerkingen op met lokale partners. Een van de opvallendste is die met coworking space het Bolwerk in het binnenfort. In een aangename deels overdekt ruimte kunnen ouders de laptops bovenhalen terwijl de kinderen spelen. Daarnaast werken de initiatiefnemers opnieuw samen met sociaal tewerkstellingsproject Pegode voor herstellingen, onderhoud en schoonmaak van de zomerbarsite. Als surplus komt daar op zondag een zwerfafvalwandeling door het fort bij. Daarmee draagt Kaffée Allée hun steentje bij om het ganse Fort proper te houden. Wie deelneemt, krijgt op het einde van de tour een drankje en knabbel in de bar.

De start van de zomerbar is door de coronamaatregelen nog onzeker. “Plan was om te starten op 1 mei vertelt schepen Michiels daarover, maar die start is momenteel onduidelijk. We wachten de federale richtlijnen af en hopen dat de zomerbar onderdeel kan zijn van een mooie zomer thuis in Edegem.”

(Bericht : gemeente Edegem - Foto Facebookpagina Kaffée Allée)