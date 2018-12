Edegem krijgt 15.000 euro van Europa voor installatie WiFi-hotspots

De Europese commissie maakte vrijdag de lijst bekend van de eerste 2.800 gemeenten die een voucher ontvangen van 15.000 euro om Wi-Fi-hotspots te installeren in openbare ruimtes. De gemeente Edegem is één van de 97 Belgische geselecteerden. “Dankzij deze mooie cheque kunnen we in ons nieuwe vrijetijdscentrum zorgen voor gratis WiFi voor alle bezoekers”, vertelt een tevreden burgemeester Koen Metsu.

Het WiFi4EU-initiatief bevordert gratis toegang tot Wi-Fi-connectiviteit voor burgers in openbare ruimtes, zoals parken, pleinen, openbare gebouwen, bibliotheken, gezondheidscentra en musea in gemeenten in heel Europa.

Van 7 tot 9 november konden gemeenten uit heel Europa zich aanmelden. Meer dan 13.000 gemeenten deden dat ook. Op 7 december maakte het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA), het uitvoerend agentschap van de Commissie verantwoordelijk voor de uitvoering van de WiFi4EU-project, de winnaars bekend. 2.800 gemeenten haalden hun voucher binnen en zullen nu een subsidieovereenkomst met INEA gaan.

“De timing kon niet perfecter zijn dan dit. Alle winnaars moeten ervoor zorgen dat de installatie van WiFi-hotspots binnen anderhalf jaar is voltooid. Dat lukt zeker. De bouw van ons nieuwe vrijetijdscentrum start immers in het voorjaar 2019. We zullen deze 15.000 euro investeren in de installatie van zeer kwalitatief gratis breedbandinternet voor de gebruikers van dit nieuwe modern uitgeruste gebouw”, licht burgemeester Koen Metsu toe.

“Onze diensten hebben zich schrap gezet om deze subsidie, die toegewezen werd volgens het principe van ‘eerst komt, eerst maalt’ zo snel als het kon aan te vragen”, sluit schepen voor IT Jeroen Van Laer af. “Logisch, want we willen onze inwoners zo verbonden mogelijk maken in deze steeds digitalere wereld, ook diegenen die thuis geen internet hebben.”

(Bron : Gemeente Edegem)

(Foto : © Belga)