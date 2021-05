Winkels die inzetten op gezonde voeding, glutenvrije producten en met aandacht voor allergiën, die worden alsmaar populairder. Ook voor dieren wordt er meer en meer belang hehecht aan gezonde voeding. Tim en Emmanuelle van Cool4pets zijn er al 10 jaar mee bezig. En morgen openen ze een nieuwe, grote winkel in Wuustwezel. Want ook in de wereld van de huisdieren is gezonde voeding hipper dan ooit.