De Antwerpse politie lanceert opnieuw 'Maat op Straat'-acties. Je zag ze misschien al verschijnen op je sociale media, de ‘Maat op Straat’-makkers. Vijf lagereschoolkinderen gingen op pad om hoffelijke weggebruikers te bedanken. Het resultaat zie je in drie filmpjes. 'Maat op Straat' kadert in een verkeersveiligheidscampagne van de Antwerse politie. Al voor het derde jaar op rij gaan Antwerpse kinderen op zoek naar hoffelijke weggebruikers en zetten ze hen in de bloemetjes. De politie vat even samen wat hoffelijk zijn inhoudt: De verkeersregels kennen en ze respecteren;Zien en gezien worden;Rekening houden met elkaar;Respect hebben voor elkaar;Niemand in gevaar brengen. Ook dit jaar krijgen Politie en Stad Antwerpen weer de hulp van de Antwerpse lagere scholen om deze hoffelijkheidsboodschap te verspreiden. 119 Antwerpse lagere scholen engageerden zich om te werken rond hoffelijkheid in het verkeer. Ze krijgen daarvoor een heleboel materiaal ter beschikking. Alle leerlingen krijgen fluorescerende stickers die ze kunnen uitdelen aan hoffelijke weggebruikers of gewoon zelf op hun boekentas, helm of fiets kunnen kleven. De scholen ontvangen schuimhanden in de vorm van emoticons om hoffelijke weggebruikers in de buurt van de school te bedanken, een inspiratiebrochure en een interactieve poster om aan de slag te gaan met hoffelijkheid in het verkeer in de klas. De ‘Maat op Straat’-scholenactie loopt van 16 november tot 18 december. Meer info vind je op www.maatopstraat.be