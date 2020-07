Edegem wil zelf contact tracen

Het aantal besmettingen stijgt de jongste week helaas weer fors. En dan wordt vooral de provincie Antwerpen getroffen. Het was al duidelijk dat er vooral veel besmettingen bijgekomen zijn in Boom en Antwerpen-stad. Hieronder kan u zien hoe het in uw gemeente zit. We lijsten telkens het totale aantal bevestigde gevallen op sinds de start van de Coronacris, maar u ziet tussen haakjes ook hoeveel besmettingen er de voorbije week zijn bijgekomen. Als laatste cijfer ziet u dan hoeveel besmettingen er per 1.000 inwoners zijn, dat cijfer is dan ook gebruikt om de gemeenten te rangschikken. De cijfers zijn officiële cijfers van Sciensano. Een opdeling binnen Antwerpen naar de districten is er helaas nog altijd niet. Aartselaar: 138 besmettingen (+4 voorbije week) 9,66 besmettingen per 1.000 inwoners. Borsbeek: 98 besmettingen (+1 voorbije week) 9,03 besmettingen per 1.000 inwoners. Hove 61 besmettingen (+2 voorbije week) 7,51 besmettingen per 1.000 inwoners. Zandhoven 88 besmettingen (+0 voorbije week) 6,76 besmettingen per 1.000 inwoners. Kalmthout 117 besmettingen (+1 voorbije week) 6,26 besmettingen per 1.000 inwoners. Kapellen 166 besmettingen (+2 voorbije week) 6,18 besmettingen per 1.000 inwoners. Stabroek 113 besmettingen (+2 voorbije week) 6,04 besmettingen per 1.000 inwoners. Boom 109 besmettingen (+10 voorbije week) 5,97 besmettingen per 1.000 inwoners. Schilde 114 besmettingen (+0 voorbije week) 5,80 besmettingen per 1.000 inwoners. Antwerpen 2986 besmettingen (+174 voorbije week) 5,68 besmettingen per 1.000 inwoners. Brasschaat 206 besmettingen (+5 voorbije week) 5,43 besmettingen per 1.000 inwoners. Essen 100 besmettingen (+1 voorbije week) 5,25 besmettingen per 1.000 inwoners. Hemiksem 58 besmettingen (+1 voorbije week) 5,02 besmettingen per 1.000 inwoners. Rumst 71 besmettingen (+0 voorbije week) 4,71 besmettingen per 1.000 inwoners. Mortsel 123 besmettingen (+6 voorbije week) 4,71 besmettingen per 1.000 inwoners. Zwijndrecht 86 besmettingen (+1 voorbije week) 4,51 besmettingen per 1.000 inwoners. Niel 44 besmettingen (+1 voorbije week) 4,19 besmettingen per 1.000 inwoners. Brecht 121 besmettingen (+1 voorbije week) 4,13 besmettingen per 1.000 inwoners. Wommelgem 53 besmettingen (+4 voorbije week) 4,12 besmettingen per 1.000 inwoners. Schoten 141 besmettingen (+4 voorbije week) 4,08 besmettingen per 1.000 inwoners. Schelle 34 besmettingen (+1 voorbije week) 3,99 besmettingen per 1.000 inwoners. Wuustwezel 83 besmettingen (+2 voorbije week) 3,96 besmettingen per 1.000 inwoners. Edegem 87 besmettingen (+6 voorbije week) 3,94 besmettingen per 1.000 inwoners. Zoersel 82 besmettingen (+1 voorbije week) 3,74 besmettingen per 1.000 inwoners. Boechout 44 besmettingen (+1 voorbije week) 3,32 besmettingen per 1.000 inwoners. Malle 50 besmettingen (+0 voorbije week) 3,21 besmettingen per 1.000 inwoners. Kontich 64 besmettingen (+4 voorbije week) 3,03 besmettingen per 1.000 inwoners. Lint 24 besmettingen (+2 voorbije week) 2,75 besmettingen per 1.000 inwoners. Ranst 50 besmettingen (+0 voorbije week) 2,63 besmettingen per 1.000 inwoners. Wijnegem 25 besmettingen (+0 voorbije week) 2,55 besmettingen per 1.000 inwoners.