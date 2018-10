Edegems bedrijf wint prestigieuze award in Londen

Het Edegemse bedrijf Roryco heeft de prestigieuze AV Award Distribution Product of the Year gewonnen. En dat dankzij crowdbeamer, een presentatiesysteem dat elk soort scherminhoud draadloos naar alle laptops, tablets en smartphones in het publiek streamt.

De AV Awards bekronen uitmuntende bedrijven, producten en diensten uit de audiovisuele industrie. Het is meteen ook de hoogste onderscheiding die binnen de sector gehaald kan worden. Dat maakt het voor Roryco eens zo speciaal, nadat het met crowdbeamer eerder al de Best of Show Awards op de NAB Show Las Vegas en op InfoComm US won.

Crowdbeamer heeft een applicatie waarmee iedereen in het publiek haarscherp ziet wat er gepresenteerd wordt. Er staat geen beperking op de grootte van het publiek. Binnen de app kunnen gebruikers ook zaken vastleggen, aanvullen met notities en delen met anderen. Dankzij de grotere betrokkenheid van het publiek creëren sprekers zo meer impact met hun boodschap.

Peter Ryckaert, de oprichter van crowdbeamer: “De concurrentie was ijzersterk, maar we waren hoopvol omdat de bedrijven, conferentiecentra en universiteiten die crowdbeamer gebruiken bijzonder enthousiast zijn over ons product.” Medeoprichter Hans Romaen vult aan: “Met crowdbeamer vereenvoudigen we de communicatie tussen sprekers en hun toehoorders, en dat doen we overal waar mensen samenkomen en in real-time informatie delen met elkaar. Het is super dat de jury die meerwaarde erkent.”

(Bron : Made in Antwerpen)

(Foto : Roryco)