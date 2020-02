Edegems burgemeester Koen Metsu klaagt krappe capaciteit jeugdinstellingen aan

Er moeten snel veel meer plaatsen komen in gesloten jeugdcentra. Dat zegt Edegems burgemeester en N-VA-kamerlid Koen Metsu. Hij volgt daarmee de oproep van procureur Ine Van Wymersch. Die luidde de alarmbel. Want de strengste straf die jongeren die iets ernstigs mispeuterd hebben, kunnen krijgen is dat ze geplaatst worden in een gesloten jeugdinstelling. Maar als daar geen plaats is, is mogen ze naar huis.