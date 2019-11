Elke vrijdag zouden we moeten winkelen bij lokale handelaren en makers. Dat vinden de initiatiefnemers van Local Friday. Local Friday is een nieuw initiatief dat lokaal ambachtelijk talent en lokale winkeliers wil ondersteunen. Er komt een online sensibiliseringscampagne via de website "ik steun local friday" en op 22 november wordt de campagne op gang getrokken met een Local Friday Fair in het Felixpakhuis. Een 30-tal lokale ondernemers uit verschillende sectoren zullen dan hun produkten voorstellen.