Edegems Zwembad Frank Jespers sluit minstens een jaar, Den Bessem biedt uitweg

Edegem grijpt situatie instructiebad Frank Jespers aan om samenwerking met gloednieuw zwembad Den Bessem uit te breiden.

Het gemeentelijk instructiebad Frank Jespers in Edegem zal vanaf september al zeker voor één jaar de deuren sluiten. De afgelopen 15 jaar moest het zwembad regelmatig sluiten voor allerlei grote en kleine herstellingen. Vorig jaar nog moest het zes maanden noodgedwongen sluiten voor dringende onderhoudswerken. Uit een recente studie blijkt dat er belangrijke nieuwe investeringen nodig zijn om aan de minimaal geldende normen qua hygiëne, veiligheid en milieu te voldoen. Die investeringen zijn waarschijnlijk te hoog.

Het Edegemse schepencollege heeft daarom besloten om alvast voor volgend schooljaar de reeds bestaande samenwerking met het nieuwe intergemeentelijk zwembad Den Bessem In Mortsel op te drijven. “We kunnen er dezelfde dienstverlening aanbieden aan onze scholen en inwoners in een gloednieuwe infrastructuur die beantwoordt aan alle normen. In het sluitingsjaar kunnen we een degelijke kosten-batenanalyse maken, maar de kans is groot dat het zwembad definitief zal sluiten,” vertelt schepen voor sport Koen Michiels.

