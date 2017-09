Editors staan op 17 maart 2018 in het Sportpaleis

De populaire Britse band Editors komt na het Music For Life-optreden van maandag in de Brusselse AB begin 2018 al opnieuw naar ons land. Op zaterdag 17 maart zal de groep rond zanger Tom Smith halt houden in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets zijn te koop vanaf donderdag 21 september om 10 uur. De indierockers van Editors hebben al langer een speciale band met België, onder meer omdat ze hier veel vroeger een headlinerstatus konden verwerven dan elders in Europa. De band prijkte al zes keer op de affiche van Rock Werchter en stond in augustus nog op het hoofdpodium van Pukkelpop met een show vol hits als "Racing Rats", "Papillon" en "Smokers Outside The Hospital Doors", stuk voor stuk poppy nummers met een gitzwart new wave randje. Hun meest recente album, "In Dream" dateert van 2015.

Foto: YouTube