Eén bestuurder op tien onder invloed achter het stuur

Het arrest van de Raad van State zal de werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding 'wellicht met vier tot zes weken vertragen'. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Mieke Schauvliege (Groen), Wim Verheyden (Vlaams Belang), Annick De Ridder (N-VA) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). De Open Vld-minister laat ook onderzoeken of het arrest een impact kan hebben op andere werven. Eind 2021 legde een arrest van de Raad van State de grondwerken binnen het Oosterweelproject grotendeels stil. Op de Antwerpse Linkeroever graaft bouwheer Lantis met PFOS vervuilde grond af op de werf van de Oosterweel, de verbinding die de Antwerpse ring moet rond­maken. Dat is onder meer het geval op de plaats waar tunnelkokers moeten komen. De Raad van State schorste de conformverklaring van betrokken technische verslagen omdat de Kadastrale Werkzone (WKZ) te ruim bepaald werd, namelijk de hele werf, terwijl er volgens de Raad sprake is van drie aparte zones: Linkeroever, de Scheldetunnel en de veiligheidsberm van de meest vervuilde gronden bij 3M. Een deel van de grond wordt verderop gebruikt voor een veiligheidsberm rond de vestiging van 3M, de Amerikaanse multinational die de bron is van de historische vervuiling. Na het arrest werden de grondwerken stilgelegd. Om de vertraging binnen de perken te houden, werkt Lantis aan nieuwe technische verslagen voor Linkeroever en de Scheldetunnel. 'Dat zal wellicht een vertraging betekenen van vier tot zes weken', aldus minister Peeters. Een periode die Lantis probeert te overbruggen met andere werkzaamheden die wél nog kunnen doorgaan. Over de kostprijs van de vertraging kan de Open Vld-minister nog niets kwijt. 'Als de vertraging niet langer duurt dan vier tot zes weken, zullen die extra kosten kunnen beperkt worden. Als het langer duurt, zullen de kosten stijgen, maar met hoeveel is nog niet te bepalen', aldus Peeters. De Open Vld-minister laat intussen ook onderzoeken of het arrest van de Raad van State geen impact kan hebben op andere werven in Vlaanderen. 'We zijn dat aan het screenen. Zijn er werven waar de Kadastrale Werkzone ook verschillende projecten omvat? We hebben dat opgevraagd bij MOW (het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en er zijn effectief een aantal werven waar dat ook het geval is', aldus nog Peeters.Foto Belga