Een dag rijverbod wordt een maand rijverbod door corona

Tientallen mensen die een rijverbod opgelegd kregen voor de coronacrisis begon, zitten nog altijd zonder rijbewijs omdat de noodzakelijke testen in het examencentrum niet kunnen doorgaan. De Orde van Vlaamse Balies vraagt de minister om in te grijpen.

De Orde van Vlaamse Balies trekt aan de alarmbel omdat veel advocaten van hun cliënten vragen krijgen over de uitvoering van het rijverbod waartoe ze veroordeeld zijn. Als de rechter voorwaarden oplegde die moeten voldaan zijn vooraleer een veroordeelde zijn of haar rijbewijs kan terugkrijgen, dan zitten die mensen momenteel dik in de problemen. Zo kan een rechter beslissen dat een veroordeelde een medische en psychische keuring moet ondergaan of zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moet doen. Door de coronacrisis zijn de examencentra in het hele land echter gesloten en kunnen die examens dus niet doorgaan. Daardoor kunnen veroordeelden na afloop van hun rijverbod hun rijbewijs voorlopig niet terugkrijgen en mogen ze dus wettelijk niet met de wagen rijden.

(foto © Belga)