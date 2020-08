Human Interest Een dagje Duitsland in Antwerpen met pastoor Rudi Mannaerts

Pastoor Rudi Mannaerts laat ons vandaag zien welke sporen de Duitsers achtergelaten hebben in Antwerpen. We ontdekken dat het oudste café van de stad ooit een Duitse herberg was en we bezoeken een museum dat we te danken hebben aan een ongeval tijdens het paardrijden. Pastoor Mannaerts vertelt er ons alles over.