Een derde van Antwerpse zorgbuddy's wil in zorgsector blijven werken

Eenendertig van de de honderd zorgbuddy's die ZNA eind vorig jaar in dienst nam om de werkdruk van het ziekenhuispersoneel te verlichten, willen in de zorg aan de slag blijven. Dat meldt de Antwerpse ziekenhuisgroep vandaag.

Ruim vijftig zorgbuddy's krijgen alvast een contractverlenging. In november 2020 kregen honderd mensen bij ZNA een contract als zorgbuddy: aanvullend personeel dat vooral administratieve taken opneemt en praktische handelingen uitvoert waarvoor geen specifieke zorgkennis nodig is. Met het initiatief wou de ziekenhuisgroep de hoge werkdruk op het zorgpersoneel verlichten. Drie maanden later loopt hun contract af. Volgens Wouter De Ploey, CEO van ZNA, hebben verschillende buddy's al aangegeven dat ze hun roeping hebben gevonden. 'Omdat gedreven mensen meer dan welkom zijn, helpen we hen daar graag bij. We brengen hen in contact met de juiste mensen en trajecten, zodat de drempel lager wordt.

Een nieuwe weg inslaan is een hele stap, met begeleiding is dat veel makkelijker.' Concreet willen 31 zorgbuddy's graag in de sector blijven. Zij kunnen zich omscholen via programma's bij de VDAB en bij Fe-Bi, de koepel van Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profitsector. Meer dan de helft van de honderd gestarte buddy's blijft intussen langer de slag bij ZNA. Vierenvijftig van hen krijgen een contractverlenging voor opnieuw drie maanden. In totaal reageerden 1.370 mensen eind oktober vorig jaar op de oproep om aan de slag te gaan als buddy. Vaak ging het om schoolverlaters en tijdelijk werkloze werknemers van zwaar getroffen sectoren: luchtvaart, horeca, evenementen en zelfstandigen. Zes op de tien hadden een diploma hoger onderwijs, vier op de tien een diploma middelbaar. Tweeënvijftig procent zijn twintigers. De buddy's werken minstens vier vijfde en ook tijdens het weekend.

