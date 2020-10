Staking De Lijn: Een derde van de chauffeurs is aan het werk

De staking van de drie vakbonden verstoort de dienstverlening van De Lijn vrijdag in heel Vlaanderen. 'Volgens een eerste voorzichtige vaststelling lijkt het erop dat een derde van alle chauffeurs aan het werk is', zo bevestigt de openbaarvervoermaatschappij vanochtend . De onderaannemers van De Lijn nemen niet deel aan de staking. In de stad Antwerpen rijden weinig bussen en trams: ongeveer een kwart van de trams en de stadsbussen is deze ochtend uitgereden.

De meeste hinder is er op de stadsnetten en de tramnetten. In de provincie Antwerpen zijn er grote regionale verschillen: in sommige stelplaatsen zijn er amper of geen chauffeurs uitgereden, in andere tot ongeveer de helft, klinkt het omstreeks 7.30 uur. In de Kempen rijdt ongeveer de helft van de bussen uit, in de regio Turnhout slechts een kwart. In het noorden van de provincie is ongeveer een derde uitgereden. In Mechelen houden reizigers best rekening met sterke hinder en ook in de stad Antwerpen rijden amper bussen en trams.

Voor details over de hinder kunnen reizigers terecht op de haltepagina op de website, of in de app via het haltescherm opzoeken of hun rit rijdt. De Lijn waarschuwt dat ook de belbuscentrales vandaag gesloten blijven. Klanten kunnen wel digitaal reserveren. Bepaalde belbusritten worden niet gereden, klanten met een reservatie werden gisteren al verwittigd. Ook de meeste Lijnwinkels blijven als gevolg van de staking gesloten.

(Archieffoto ATV)