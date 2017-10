De stad Antwerpen start met een digitaal leesproject op de Antwerpse tram. Vanaf 3 oktober tot eind dit jaar kunnen tramgebruikers via hun smartphone tramverhalen lezen.

Tien reporters, waaronder Maarten Inghels, Mohamed Barrie, Diane Broeckhoven en Karolien Segers, laten zich inspireren door een tramrit of een toevallige ontmoeting op de tram. Hun verhalen zijn vanaf 3 oktober te lezen op de website van Leestijd en via sociale media Facebook en WhatsApp.

‘Wat doet u tijdens het wachten op de tram of tijdens een tramrit?’ Die verloren momenten wil Leestijd graag invullen met ‘tijd om te lezen’. Een klein publieksonderzoek bij gebruikers van de tram in Antwerpen wees uit dat bijna 90% een smartphone bezit en dat 80% die ook gebruikt tijdens de tramrit of het wachten. Er wordt dan gretig gebruikt gemaakt van social media als Facebook en WhatsApp. Dat bracht Antwerpen Boekenstad en Lokaal Cultuurbeleid van de stad Antwerpen er op om die kanalen in te zetten om verhalen aan te bieden aan gebruikers van het openbaar vervoer. De stad vond in Cultuurconnect, Boek.be, StampMedia en De Lijn enthousiaste partners om Leestijd een duw in de rug te geven.

Het basisidee van Leestijd komt uit Argentinië waar Buenos Aires het openbaar vervoer wil inzetten om cultuur aan te bieden, van literatuur over muziek tot kunst. Daar heet het project ‘Trenteca’. Fiëbre, de Antwerpse kunstenorganisatie die jaarlijks Mestizo Arts Festival organiseert, introduceerde het idee in Antwerpen. Leestijd is voor de stad Antwerpen een manier om een nieuwe digitale bibliotheek aan te leggen van stedelijke verhalen.

Maarten Inghels, Diane Broeckhoven, Mohamed Barrie, Kris Strybos (Scale), Amina Belorf, Yannick Moyson, Jef Cauwenberghs, Hayat El Khattabi, Andy Fierens en Karolien Segers schrijven tezamen 30 tramverhalen die stapsgewijs worden vrijgegeven vanaf 3 oktober 2017.

Schepen Caroline Bastiaens: “Ik ben gewonnen voor dit mooie project met Argentijnse roots. Lezen, in een boek of op smartphone, het kan op alle plaatsen: je sofa, je café, je bib en nu ook op je tram. Lezen zal zo nog meer mensen beroeren en tegelijk vervoeren. Uniek.”

Foto : Andy Fierens Musea en Erfgoed stad Antwerpen