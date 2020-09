Onderwijs Een digitale Students on stage: "Met de bubbel op kot"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Om het academiejaar toch een beetje feestelijk te openen is er Students on Stage. Het festival gaat dit jaar de digitale toer op met een livestream. Alle studenten zijn opgeroepen om in hun eigen bubbel te blijven en thuis of op kot een coronaveilig feestje te bouwen.