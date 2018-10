Eén euro voor uw lege petflessen

Half november kan u in Antwerpen drie dagen lang uw lege petflessen binnenbrengen in een pop-up store van Ecover. En u krijgt dan één euro statiegeld daarvoor en een fles vaatwasmiddel per persoon.



Daarmee wil de producent van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen een statement maken pro statiegeld voor petflessen. Tegen 2020 willen ze al hun producten verpakken in gerecycleerd plastic. En om daarvan genoeg te hebben, moeten oude petflessen gerecycleerd worden. En dat kan alleen maar als de overheid beslist om statiegeld in te voeren voor dat soort verpakking. En dat doen ze voorlopig niet. De Statiegeld Store kan u van 15 tot 17 november vinden in de Antwerpse Groendalstraat.