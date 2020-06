Acteur en graffitikunstenaar Matthias Schoenaerts heeft opnieuw een groot graffitiwerk gemaakt in Antwerpen. Dit keer in de Lange Lozanastraat.Schoenaerts pakte de zijmuur van hostel Kabas onder handen. Eerder deed hij dat ook al in de Brederodestraat, de Kerkstraat en in de Zomerfabriek. Voor dit kunstwerk kreeg de acteur de hulp van Defo, een Brusselse graffiti-artiest. Het werk in de Lange Lozanastraat is het derde in een reeks die het licht moet vertegenwoordigen in de duisternis.