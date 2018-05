Een gloednieuwe thuishaven voor de Antwerp Giants

Vanaf september kan er gesport worden in het gloednieuwe Basketcenter Gasthuishoeve aan de Gasthuishoevestraat 71 in Merksem. Net naast de Gabriel Theunisbrug aan het Albertkanaal wordt een sportcomplex gerealiseerd dat onder andere 3 indoorbasketbalvelden zal omvatten met een tribune voor 400 supporters, 1 buitenveld en een 3 on 3-veld, een fitness- en kineruimte, kleedruimtes, een vergaderzaal, een videoruimte voor evaluaties, een secretariaat en een cafetaria. Naast het basketcenter komt een parkeerterrein voor 630 auto’s, dat ook kan worden ingezet bij evenementen in het nabijgelegen Sportpaleis en de Lotto Arena.

De stad Antwerpen – in 2013 Europese Sporthoofdstad en Olympische stad – zet alles in het werk om alle Antwerpenaren aan het sporten en bewegen te krijgen om zo de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhorigheid van zijn bewoners te bevorderen. Om dat mogelijk te maken levert de stad inspanningen op verschillende domeinen. Met de realisatie van het Basketcenter Gasthuishoeve creëert de stad extra zaalcapaciteit om aan de toenemende vraag van de Antwerpse sportievelingen te voldoen.

“Door sportinfrastructuur te bouwen, te onderhouden en te beheren maakt de stad het voor iedereen mogelijk om te sporten in een comfortabele omgeving”, legt burgemeester Bart De Wever uit. “Sporten en bewegen kan momenteel in een uitgebreid aanbod van stedelijke sportinfrastructuur: acht zwembaden, twee openluchtzwembaden, een twintigtal sporthallen en een vijftiental openluchtsportcentra. Om de nood aan extra sportruimte te verkleinen, werken we graag samen met privépartners.”

Prioritair gebruik door Antwerp Giants

Nadat de Antwerpse basketclub zijn plan had voorgelegd aan de stad, lanceerde die een oproep naar kandidaten die de nieuwe sporthal wilden realiseren. De nv Antwerps Sportpaleis schreef in en werd als beste kandidaat geselecteerd. De nv sloot vervolgens een samenwerkingsovereenkomst op lange termijn af met de Antwerp Giants vzw, die de prioritaire gebruiker worden. Antwerp Giants is een van de grootste sportclubs in de Scheldestad. De 25 ploegen trainen en spelen momenteel in 9 verschillende zalen. In totaal gebruikt de basketvereniging meer dan 5.070 terreinuren aan capaciteit in het Antwerpse.

De bouwwerkzaamheden werden toegewezen aan de combinatie Cordeel-Aertssen en werden, na wat voorbereidende werken, begin april 2018 aangevat. Voorrang wordt gegeven aan de realisatie van de sportieve infrastructuur, zodat begin september het sportseizoen in de nieuwe zaal kan worden gestart. Niet veel later zullen ook de andere delen van het gebouw, zoals kantoren en cafetaria, de publiekszone en buitenaanleg worden opgeleverd.

(bericht : Stad Antwerpen - afbeelding Sportpaleisgroep)