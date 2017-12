Het district Borgerhout wil senioren in contact brengen met organisaties die mensen met elkaar verbinden. Voor ouderen die op zoek zijn naar sociaal contact, hulp of advies is er nu de brochure ‘Een hechter Borgerhout voor senioren’ met 8 warme verhalen van Borgerhoutse senioren die contact zochten en van hulpverleners die hen bijstaan.

Mensen zijn sociale wezens, ze hebben elkaar nodig. Zeker voor wie een dagje ouder wordt, is het belangrijk om omringd te zijn door mensen op wie men een beroep kan doen bij problemen, ziekte of het verlies van een naaste. Maar de eerste stap zetten naar hulpverlening is voor velen moeilijk.