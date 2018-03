Eén jaar cel met uitstel voor 84-jarige vrouw die agent beet

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 84-jarige vrouw uit Edegem veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en 600 euro boete, omdat ze een politieagent had geslagen en gebeten.

Ze had zich samen met haar zoon van 52 ook weerspannig opgesteld. Hij kreeg daarvoor zes maanden cel. De zoon kreeg op 8 juli 2016 bezoek van een politieagent en een deurwaarder. Die laatste kwam de inboedel opschrijven, omdat hij geen onderhoudsgeld had betaald. De vijftiger wilde hen echter niet binnenlaten. De gemoederen liepen hoog op en het kwam tot duw- en trekwerk. De politieman trommelde bijstand op. Toen de agenten hem met lichte dwang naar buiten begeleidden, kwamen zijn ouders ter plaatse. Zijn 84-jarige moeder werd verbaal agressief en probeerde de agenten te slaan. De oude vrouw werd door een politieman tegengehouden, maar ze bleef roepen en om zich heen slaan.

De zoon werd in de voortuin naar de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Zijn bejaarde moeder liet zich intussen niet onbetuigd: ze probeerde de politieman - die zijn best deed om haar te kalmeren - in het kruis te schoppen en beet hem in de pols. De beklaagden hadden de vrijspraak gevraagd. Ze verweten de deurwaarder dat hij niet geluisterd had en daardoor de feiten had uitgelokt. De bejaarde vrouw voerde voorts aan dat ze niet in staat was om de agent te schoppen, gelet op haar gevorderde leeftijd. Ze ontkende ook dat ze hem gebeten had: ze had enkel haar mond geopend om naar lucht te happen. De rechtbank zag geen reden om aan het relaas van de agenten en de deurwaarder te twijfelen en vond de feiten bewezen. 'Hoewel de rechtbank enig begrip kan opbrengen voor de emotionele context, vormt dat geen excuus voor de gepleegde agressiefeiten. Beklaagden tonen ook na die eerste emoties geen enkel schuldinzicht of spijt', stelde de rechtbank in het vonnis.