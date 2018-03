Eén jaar cel met uitstel voor handel in namaak via Facebookpagina

De Antwerpse strafrechter heeft Nasr Eddine M. en Nadiye I. veroordeeld tot één jaar cel en 6.000 euro boete, beiden met uitstel, voor de handel in namaakgoederen via de Facebookpagina 'Merkkledij Antwerpen'. Ze moeten de nagemaakte merken in totaal 41.875 euro aan schadevergoedingen betalen.

De Facebookpagina 'Merkkledij Antwerpen' werd in 2014 opgericht. Kledij, handtassen, parfum en juwelen van dure merken als Burberry, Chanel, Gucci, Louis Vuitton en Hugo Boss konden er voor een prikje besteld worden. De merken hadden eind 2015 lucht gekregen van de Facebookpagina en hadden een handtas van Louis Vuitton en een parfum van Gucci besteld, die in een garagebox aan de De Bosschaertstraat op het Antwerpse Kiel konden opgehaald worden. Na onderzoek bleek het om namaak te gaan, meer bepaald uit Turkije.

Er volgde een klacht bij de economische inspectie, die samen met de politie op 3 maart 2016 een huiszoeking uitvoerde bij Nadiye I., wiens telefoonnummer gebruikt werd om de Facebookpagina aan te maken. Enkel haar kinderen waren aanwezig. Pas anderhalf uur later dook ze op en intussen was de Facebookpagina snel offline gehaald. In haar wagen werden sleutels aangetroffen van de garagebox, waar alle namaakgoederen lagen opgeslagen. Meer dan 1.400 items werden in beslag genomen.

De verhuurder van de box had de beklaagden er geregeld gezien. Nasr Eddine M. ging tot volledige bekentenissen over. Hij had na een ongeval in 2015 financiële problemen gekregen en wilde met de handel in namaak een centje bijverdienen. Zijn vriendin Nadiye I. ontkende, maar de rechtbank vond ook haar schuld bewezen. Ze had op de Facebookpagina vragen beantwoord, de namaakproducten waren naar haar adres verzonden en ze had betalingen ontvangen. De rechtbank kende de nagemaakte merken 100 euro schadevergoeding toe per in beslag genomen handtas of juweel en 75 euro per ander artikel. Dat bracht het totaal op 41.875 euro.