Een jaar cel met uitstel voor onopzettelijke doding van baby

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een voormalige kinderverzorgster uit Kontich veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en 400 euro boete voor de onopzettelijke doding van een vijf maanden oude baby.

De 34-jarige vrouw had het jongetje laten vallen en had hem daarna ook geschud, wat ze lange tijd verzweeg voor de ouders. Het kind overleed tien dagen later aan een hersentrauma. De ouders van het jongetje hadden hem op 26 november 2018 naar de crèche in Borsbeek gebracht. In de late namiddag belde de beklaagde in paniek naar de hulpdiensten en vertelde ze dat hij in ademnood verkeerde en het bewustzijn had verloren. De baby werd meteen naar het UZA overgebracht. De beklaagde verklaarde aanvankelijk dat het jongetje zomaar onwel was geworden. Maar uit scans bleek dat er langs beide hersenhelften bloed zat tussen de hersenen en de schedel, wat op het shakenbabysyndroom kan wijzen.

De baby vocht tien dagen voor zijn leven, maar bezweek uiteindelijk toch op 6 december 2018. De wetsdokter besloot na de autopsie dat hij gestorven was aan een hersentrauma, veroorzaakt door de impact van een val op het achterhoofd en/of door schudden. Pas op 17 december 2018 gaf de kinderverzorgster toe dat ze niet alles verteld had. Ze had het jongetje per ongeluk laten vallen toen ze hem uit het wipstoeltje haalde. Ze hoorde een 'bonk', maar dacht dat er niets aan de hand was, omdat hij maar even geweend had en er niets aan zijn hoofdje te zien was. Toen hij een half uur later scheefgezakt in zijn stoel zat en naar adem leek te happen, had ze hem door elkaar geschud. Ze had verzwegen wat er echt gebeurd was, omdat ze bang was haar job te verliezen of in de gevangenis te vliegen. De rechtbank tilde zwaar aan het stilzwijgen van de verzorgster, waardoor het voor de familie van het jongetje des te moeilijker is om de feiten te verwerken. De beklaagde, die nu in de thuiszorg actief is, moet de schade van de nabestaanden vergoeden.