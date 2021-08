Een jaar lang geen tram 12 door werken

Op de E313 in Wommelgem was er vanmiddag een tijdlang verkeershinder door een autobrand. Een bestuurder reed op de E313 in de richting van Antwerpen toen de wagen technische problemen kreeg. De bestuurder kon de auto nog op de pechstrook zetten en bracht zichzelf in veiligheid. De auto vatte daarna vuur en brandde helemaal uit.