'Een jihad van liefde' in De Roma

De Federatie van Marokkaanse Verenigingen organiseert op maandag 15 mei, in samenwerking met cultuurhuis De Roma en uitgeverij De Bezige Bij, een boekpresentatie van 'Een jihad van liefde', het antwoord van Mohamed El Bachiri "op zij die verdeeldheid willen zaaien en geweld en terrorisme propageren".



Mohamed El Bachiri, een Molenbekenaar van Marokkaanse afkomst en moslim, die op 22 maart 2016 bij de aanslag in de Brusselse metro zijn grote liefde en moeder van z'n kinderen Loubna Lafquiri verloor, beroerde miljoenen mensen toen hij in december in het Canvas-programma 'De Afspraak' - als eerbetoon aan zijn echtgenote - een boodschap van liefde en medemenselijkheid bracht. En dezelfde boodschap is ook de rode draad doorheen 'Een jihad van liefde', waarin El Bachiri getuigt over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na 22 maart.