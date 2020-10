Nieuws Eén miljoen euro om historische Brouwershuis te restaureren

Het Brouwershuis in Antwerpen, vlakbij het MAS, krijgt een grote opknapbeurt. De Vlaamse regering maakt één miljoen euro vrij om het historische pand te restaureren. En dat is broodnodig: het Brouwershuis is een belangrijk stuk geschiedenis van Antwerpen, maar bevindt zich al lange tijd in zeer slechte staat. Al 17 jaar is het niet meer toegankelijk.