Eén miljoen euro steun voor Pomuni Frozen in Ranst

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits kent 1 miljoen euro steun toe aan het bedrijf Pomuni Frozen in Ranst. Pomuni Frozen is één van de grootste exporteurs van diepgevroren aardappelpureeproducten in ons land en wil zijn assortiment aardappelproducten uitbreiden via nieuwe productieprocessen. Er staan ook investeringen in een waterzuiveringsinstallatie op stapel.

Bedrijven die investeren in nieuwe producten en bijhorende opleidingen komen in aanmerking voor strategische transformatiesteun. Pomuni in Ranst is een familiebedrijf dat verse aardappelen en diepgevroren aardappelpureeproducten vervaardigt. De onderneming is één van de grootste exporteurs van diepgevroren aardappelpureeproducten in België. Pomuni Frozen wil zijn bedrijfsactiviteiten en – locatie uitbreiden en reorganiseren. Het assortiment aan nicheproducten wordt via nieuwe productieprocessen uitgebreid.

Het vertrekpunt van Pomuni Frozen is om verse aardappelen die niet geschikt zijn voor de versmarkt tot diepgevroren aardappelpureeproducten te verwerken. Pomuni Frozen wil een nieuwe techniek toepassen, namelijk het rechtstreeks maken van producten uit geblancheerde aardappelen wat resulteert in ‘hash browns’ en ‘rösti’. Voor elk product wordt die aardappelvariëteit gekozen die de beste garantie biedt voor een kwalitatief eindproduct. Belangrijk is de ontwikkeling van het nieuwe productieproces en een doorgedreven kennisopbouw. Het transformatieproces omvat ook de investering in een waterzuiveringsstation en in warmterecuperatie. Al het afvalwater wordt opnieuw gebruikt. Het bedrijf streeft eveneens naar het ‘zero food waste’ principe.

Na de transformatie zal de site in Ranst een verdubbeling in oppervlakte kennen en de productie zal verdrievoudigd worden. Door een grotere automatisering gaat er aandacht naar de verbetering van de werkomstandigheden en de arbeiders worden opgeleid en omgeschoold. De tewerkstelling is reeds gestegen van 39 naar 50 personeelsleden en zal nog toenemen. Zelf plant Pomuni Frozen nogmaals een investering van bijna 16 miljoen euro. Vlaanderen kent 1 miljoen euro steun toe.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: ”Het bedrijf Pomuni Frozen in Ranst is een begrip als verwerker van aardappelen in talloze producten. Drie kwart van die producten worden wereldwijd verdeeld. Via nieuwe productieprocessen en nog meer opbouw van kennis wil Pomuni Frozen in de toekomst vernieuwen en groeien, met aandacht voor duurzaamheid.”

(foto Google Street View)