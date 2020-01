Eén miljoenste passagier van De Waterbus in de bloemetjes gezet

Vlaams minister Lydia Peeters en Antwerps havenschepen Annick De Ridder verrasten vandaag op het Steenplein in Antwerpen de één miljoenste passagier van De Waterbus. De mobiele bruggen over de Schelde, van en naar de haven, blijven een overdonderend succes. Vlaanderen neemt vanaf 2020 de financiering over en verzekert daarmee de toekomst van DeWaterbus voor zowel pendelaars als recreanten.

An R. pendelt steevast met De Waterbus en de fiets en kiest zo heel bewust voor een duurzame en snelle manier om zich te verplaatsen naar het werk. An werkt bij DEME en pendelt nu bijna twee jaar van en naar de Antwerpse haven. Ze kreeg een mooie bos bloemen en een fiets aangeboden door De Waterbus rederij Aqualiner.

In 2019 namen 576.965 reizigers DeWaterbus. Dat zijn om en bij de 150.000 reizigers meer dan over de volledige periode 2017 (tweede jaarhelft) en 2018. Zondag 25 augustus 2019 was met 6.135 reizigers de absolute topdag van 2019. Vrijdag 23 augustus 2019 presteerde als sterkste weekdag met 4.811 reizigers.

Ook het aantal fietsen aan boord van DeWaterbus steeg aanzienlijk in 2019. Eind december klokte DeWaterbus af op 128% meer fietsers ten opzichte van 2018. DeWaterbus evolueerde van 85.166 (2018) naar 194.639 vervoerde fietsers in 2019.