Misschien komt er binnenkort in Antwerpen wel een Ann Christy-straat. Merksemnaar Luk Ferdinand slaagde er al in om het gemeente Meise waar de zangeres woonde te overtuigen om een plein naar haar te vernoemen en nu wil hij ook Antwerpen en Berchem over de streep trekken. Een bordje op haar huis, en misschien wel een Ann Christy-straat of plein: wat in Meise kan moet ook hier kunnen vindt Luk.