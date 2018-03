Een nieuw bos om in te spelen in Boechout

Nu zondag 18 maart wordt het speelbos ‘Biesbesbos’ in Boechout plechtig ingehuldigd. Vanaf 14 uur is iedereen, groot en klein, welkom bij de Courtoiskapel in de Alexander Franckstraat.

‘In maart 2009 hebben we, samen met de inwoners, dit bos aangeplant,’ zegt schepen van Milieu Mik Renders. ‘De laatste jaren kregen we meer en meer vragen wanneer we het bos nu eindelijk eens zouden openstellen. Zondag is het zover. Het Biesbesbos is een prachtige plek, dicht bij het centrum. Hopelijk vinden veel natuurliefhebbers, wandelaars en jeugdverenigingen de weg hier naartoe.’

Samen met collega-schepen Els Augustinus, burgemeester Koen T’Sijen en An Jordens, die meter is van het bos, knipt hij om 14U30 plechtig het lintje door. Maar er is die dag veel te beleven in het nieuwe speelbos.

Els Augustinus, schepen van Jeugd, geeft een blik op het programma: ‘De kindjes mogen verkleed komen als bosbeest. Ze worden ter plekke geschminkt! En er wordt voor hen ook een bosspel georganiseerd. Er wordt een kampvuurcirkel aangestoken en de fanfare Los Zaperos zorgt voor feestmuziek. En iedereen, groot en klein, krijgt een drankje van de Wereldwinkel.’

De milieudienst is nog op zoek naar een leuke mascotte en roept alle kinderen van de lagere school op, er eentje te tekenen. Breng je tekening mee naar het feest of steek ze in de brievenbus van het gemeentehuis. Wie weet win je een leuke prijs?

De grond waarop het speelbos werd aangeplant, is eigendom van de familie Jacques en Lutgarde Reynders en wordt beheerd door Kempens Landschap i.s.m. gemeente Boechout.

(bericht en foto : Gemeente Boechout)