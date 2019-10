Een nieuw gamefestival in Deurne tijdens herfstvakantie: Cinema Pixel

Van woensdag 30 oktober tot en met vrijdag 1 november is er in Cinema Rix een nieuw gamefestival: Cinema Pixel.

In de herfstvakantie is er drie dagen lang een gamefestival in Cinema Rix in Deurne. Iedereen vanaf 6 jaar die ook maar een beetje geïnteresseerd is in games of die er kennis mee wil maken, is welkom. Op het programma staan virtual reality-installaties, gemaakt in België of ver daarbuiten, oude en nieuwe games, leuke workshops en eten en drinken.

Buurtbar Barix wordt drie dagen lang omgetoverd tot een outpost van Gamecenter Outpost. Er komt een LAN-opstelling waarmee bezoekers in netwerkverband verschillende games tegen elkaar kunnen spelen. Het Consolesalon neemt op zijn beurt het RixSalon in. Gameliefhebbers kunnen er hun Duck Hunt skills oefenen en deze klassieke computergame herontdekken. Jeugdfilmfestival brengt een bont allegaartje van games en apps met een kunstzinninge link, onder de noemer Gamelab. De polyvalente zaal, fungeert drie dagen lang als virtual reality-hal en laat zien wat de toekomst van gaming aan het worden is. De Belgische developers van Happy Volcano komen met een van hun AR (Augmented Reality-games) installaties langs, Pixel Picasso. Dat is een memory-spelletje met een webcam en projector, waarbij spelers een digitaal patroon moeten onthouden, om dat dan nadien terug na te bouwen met fysieke blokken.

Voor filmliefhebbers is er op woensdagmiddag Labyrinthus (10+), een familiefilm waarin de veertienjarige Frikke bij toeval een computerspel ontdekt waarin enkele van zijn vrienden zijn terechtgekomen. In een wedloop tegen de tijd probeert hij hen te bevrijden van het kwade meesterbrein.

Op donderdag en vrijdag neemt Playstation 4 het grote scherm over. Speel zelf of volg mee hoe andere deelnemers elkaar verslaan. Donderdag staat in het teken van ‘fun games’. Rocket League, Monopoly Plus en Just Dance '19 worden op het grote scherm gespeeld via de HDMI-kabel. Voor dat laatste spel kunnen er niet genoeg deelnemers zijn: met de Just Dance Now-app kan iedereen mee zijn hipste moves showen. Vrijdag is voetbal koning. De lancering van FIFA 20 is de aanleiding om de game corner die elke vrijdag plaatsvindt in samenwerking met jeugdwerking JES, uit te breiden. Er staan zowel vrij spel als toernooiformules op het programma. Apart inschrijven is niet nodig.

(bericht Stad Antwerpen - District Deurne - foto Pixabay)