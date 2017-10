Een nieuwe sportschuur voor Gooreind

De sportievelingen in Gooreind kunnen starten met aftellen. Eind dit jaar start aannemer DCA met de bouw van een nieuwe sporthal in Gooreind. Tegen het seizoen 2018-2019 moet de bouw klaar zijn. Verenigingen die wensen gebruik te maken van de nieuwe sporthal, laten dit best zo snel mogelijk weten aan de sportdienst.

Polo Architects uit Antwerpen tekende de plannen voor de nieuwe sportinfrastructuur. De sporthal komt in het sportpark aan de Eikendreef en krijgt de atypische vorm van een schuur zodat ze mooi integreert in de natuurlijke omgeving van het domein Koch in Gooreind.

De kosprijs van de sporthal bedraagt zo een 3,7 miljoen euro. De nieuwe sportschuur beslaat een 2.500 m² en zal naast de eigenlijke sportzaal ook 8 kleedkamers, het nodige sanitair en een aparte bergruimte voor de atletiek bevatten. Het wordt een volwaardige sporthal waarin alle balsporten (in competitie) kunnen gespeeld worden. De sportschuur krijgt ook een grote danszaal én een echte horecazaak met een terras aan de zuidkant. Zo kunnen ook fietsers en wandelaars er via het knooppuntennetwerk even verpozen.

Herverdelen en uitbreiden van gebruiksuren

Maar de ontwikkeling van het sportpark stopt niet met de bouw van de sporthal. Eerder werd er al een kunstgrasveld aangelegd voor Gooreind VV en binnenkort starten de gesprekken met de Gooreindse Atletiekclub om er een nieuwe piste te realiseren.

De sporthal in Gooreind wordt het derde sportcomplex in de gemeente, want ook Wuustwezel en Loenhout hebben een sporthal. Verschillende sportverenigingen waren aan uitbreiding toe en dat is nu mogelijk door deze verhoging in capaciteit. Daardoor kan er een herverdeling van de locaties en gebruiksuren uitgewerkt worden. Er is dus ruimte voor nieuwe sportverenigingen

(bericht en foto : Gemeente Wuustwezel)