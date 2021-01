Een op de 7 jonge bestuurders gebruikt regelmatig lachgas achter het stuur

Zes procent van de Belgische bestuurders rijdt minstens één keer per maand met de wagen na het gebruiken van lachgas. Bij jonge bestuurders is het probleem nog groter: 1 op de 7 bestuurders tussen 18 en 34 jaar en in Brussel zelfs 1 op de 3 jongere mannelijke bestuurders gebruikt dit product maandelijks alvorens de weg op te gaan. Dat blijkt uit een enquête bij een staal van 6.000 Belgen van Vias institute.

Het verkeersinstituut waarschuwt samen met het Antigifcentrum voor de gevolgen op korte en lange termijn van lachgas, zowel op het vlak van verkeersveiligheid als gezondheid. Lachgas of distikstofmonoxide wordt al meer dan 200 jaar gebruikt. Omwille van het verdovende effect wordt het aangewend bij sommige heelkundige ingrepen. Ook in de voedingsindustrie komt het vaak voor, om bijvoorbeeld slagroomspuiten onder druk te brengen. Daardoor is lachgas, dat niet detecteerbaar is, gemakkelijk verkrijgbaar.

Door lachgas te inhaleren ontstaat er een kortstondige euforische roes, die dikwijls gepaard gaat met lach- of giechelbuien. De roes is vergelijkbaar met die van alcohol. De roes kan ook overgaan in agressie, verward en roekeloos gedrag. Langdurig gebruik kan blijvende schade aanrichten, zoals verminderde nier- en leverfunctie, bepaalde kankers, bloedarmoede en vitamine B12-tekort met problemen ter hoogte van zenuwstelsel.

In het onderzoek van Vias geeft zes pct van de Belgen aan minstens een keer per maand te rijden na het gebruiken van lachgas. In Vlaanderen en Wallonië gaat het telkens over 5 pct van de bestuurders, in Brussel (15 pct) is het probleem is drie keer zo groot. Mannen (8 pct) rijden gemiddeld dubbel zo vaak rond na het inhaleren van lachgas dan vrouwen (4 pct). Vooral bij jonge bestuurders is lachgas populair. Veertien pct van de Belgische bestuurders tussen 18 en 34 jaar zegt maandelijks wel eens lachgas te inhaleren en nadien nog met de wagen te rijden. Een op de vijf jonge mannelijke bestuurders (21 pct) in Vlaanderen en maar 31 pct jonge mannelijke bestuurders in Brussel geeft toe maandelijks te rijden na het gebruik van lachgas.

Nog volgens de enquête rijdt 5 pct van de respondenten zowel na het gebruik van drugs als van lachgas. 'Ongevallen als gevolg van het gebruik van vluchtige snuifmiddelen, waaronder lachgas, zijn niet zeldzaam en kunnen zelfs fataal uitdraaien. Het combineren met andere verdovende middelen zoals alcohol, andere drugs, slaap- en kalmeringsmiddelen versterkt het effect en maakt gebruik zeer gevaarlijk', aldus prof. dr. Dominique Vandijck, adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum.