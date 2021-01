Een op de drie Antwerpse flitscamera's defect

In de provincie Antwerpen is op dit moment een op de drie flitspalen buiten werking. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zaterdag op basis van cijfers die Stijn De Roo (CD&V) bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) opvroeg.

De andere Vlaamse provincies doen het beter: in Limburg werken 7 op de 10 camera's, in de andere provincies 8, in Oost-Vlaanderen zelfs bijna 9 op 10. De Antwerpse cijfers zijn opmerkelijk. Omwille van het belang voor de verkeersveiligheid eiste de vorige Vlaamse regering van het verantwoordelijke Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat defecte snelheidscamera's een uitzondering moesten zijn.

In elke provincie moest minstens 80 procent van de flitscamera's werken. Maar volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is het bijzonder lastig om in Antwerpen dat percentage te halen. "Het erg drukke verkeer in de regio Antwerpen maakt het moeilijk om herstellingen aan flitscamera's of de bijhorende lussen in het wegdek uit te voeren." Ook de grootschalige werken voor de Oosterweelverbinding zorgen ervoor dat een aantal flitscamera's niet functioneren.

(Bron en foto: © Belga)