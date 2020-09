Een op de drie freelancers komt niet meer rond

Het coronavirus heeft ook een zware impact op de freelancers in Vlaanderen en Brussel. Een op de drie van die freelancers verdient momenteel onvoldoende om uit de kosten te raken, zo blijkt uit een rapport van ondernemersorganisatie Unizo en handelsinformatiekantoor Graydon.

De Vlaamse overheid betaalde tot nu toe voor bijna 36 miljoen euro premies uit aan freelancers. Freelancers zijn zelfstandigen die opdrachten uitvoeren op specifieke vraag van bedrijven. Vaak gaat het om een opdracht of een vraag om advies in een domein waarin de freelancer gespecialiseerd is.

In augustus waren er volgens het 'Freelancer Focus'-rapport 175.806 freelancers in Vlaanderen en Brussel, 5 procent meer dan een jaar eerder. Zij zijn bijvoorbeeld actief als consultant, grafisch vormgever, vertaler, copywriter, fotograaf, informaticus of nog gezondheidscoach.

De coronacrisis hakte er ook bij de freelancers zwaar in, zo blijkt. Hun opdrachtgevers schreven minder opdrachten uit, omdat zij zelf ook zoveel mogelijk kosten proberen te besparen in deze economisch moeilijke periode. "In ons rapport geeft 61 procent van de opdrachtgevers toe dat ze door corona geschrapt hebben in hun opdrachten aan freelancers, waarbij bespaard werd op onder meer adviesverlening", zegt Unizo-topman Danny Van Assche in een persbericht.

Dat heeft gevolgen voor het inkomen van de freelancers. Tot voor de corona-uitbraak gaf 80 procent van hen aan goed tot zeer goed te verdienen, maar nu is dat aandeel bijna gehalveerd (44 procent). Een kwart komt nog net rond, maar 32 procent verdient momenteel te weinig om uit de kosten te raken. Vorig jaar was dat maar 4 procent.

"De voorbije maanden waren ook voor veel freelancers een bijzonder moeilijke periode. Hun opdrachtgevers hadden minder activiteiten en ze werden dus minder gevraagd", stelt ook Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) vast. Zij wijst op de verschillende steunmaatregelen die werden uitgewerkt: de Vlaamse overheid betaalde tot nu toe bijna 36 miljoen euro aan premies uit aan 9.000 freelancers.

Ondanks de moeilijke tijden blijven de freelancers achter hun jobkeuze staan. Slechts 4 procent zou vandaag niet meer dezelfde keuze maken. De voornaamste pro's zijn de persoonlijke vrijheid en autonoom kunnen werken, het zelf kiezen van opdrachten en het bepalen van de eigen agenda. Unizo organiseert vandaag/donderdag de tweede editie van de 'Dag van de Freelancer', een online-editie.

